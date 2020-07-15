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Важен труд каждого

Профессия - металлург

Общество
Сегодня, 10:51

Федерация профсоюзов области создала проект « Важен труд каждого». Его цель -  популяризация  с помощью видеосюжетов рабочих специальностей среди молодежи, повышение престижа рабочей профессии как дань уважения и признания заслуг южноуральских тружеников.

Поддерживая этот проект, ИА «Урал-пресс-информ» на своем сайте будет на регулярной основе транслировать видео о рабочих профессиях в преддверии профессиональных праздников.

Накануне Дня металлурга, который в этом году пройдет 19 июля, мы предлагаем вам познакомиться с профессией металлурга: о любимом деле расскажут сами металлурги здесь.

 

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