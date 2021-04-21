Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым

Благодаря действиям технического инспектора труда Федерации профсоюзов Челябинской области и Гострудинспекции несчастный случай со смертельным исходом в АО «Южуралзолото Группа Компаний» квалифицирован как случай, связанный с производством.

Представители работодателя пытались связать смерть работника (молодой мужчина умер в этом году на рабочем месте) с общим заболеванием. В этом случае его семья не имела бы права на гарантированную государством денежную выплату.

Но представителям профсоюзов и Гострудинспекции в составе комиссии по расследованию несчастного случая, в которую также вошли представители работодателя, администрации муниципального образования и Фонда социального страхования, удалось доказать причинно-следственную связь смерти водителя погрузчика с производством и выявить нарушения, допущенные работодателем. В первую очередь – нарушение режима труда и отдыха. С момента трудоустройства на предприятие, с 2019 года, водитель не был в отпуске. Его не направляли на предварительный медицинский осмотр как водителя транспортного средства, своевременно с ним не проводился инструктаж по охране труда.

В совокупности все эти нарушения позволили квалифицировать несчастный случай как связанный с производством, а, значит, страховым. Вдова работника и его дети получат страховую выплату от государства в размере одного миллиона рублей и до наступления совершеннолетия детей им положены ежемесячные выплаты.

Работодатель, допустивший нарушения, понесет административную ответственность и наказание в виде штрафа. За нарушение правил проведения медосмотра для юридических лиц штраф предусмотрен в размере от 100 до 130 тысяч рублей.

После проведения расследования несчастного случая документы направят в прокуратуру, следственный комитет, где будет решаться вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.