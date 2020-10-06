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Профсоюзы Челябинской готовятся к Всемирному дню действий «За достойный труд!»

Общество
Сегодня, 11:46
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Завтра, седьмого октября, в Челябинске в формате видеоконференцсвязи пройдет расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с подключением студий в муниципальных образованиях. Участие в ней примут представители всех сторон социального партнерства: профсоюзы, власть и работодатели.

В этом году Всемирный день действий пройдет под лозунгом «Стране нужны рабочие места! Защитим существующие, создадим новые!».

Профсоюзы, власть и работодатели обсудят вопросы о ходе выполнения поручения губернатора области по увеличению к 2024 году заработной платы работающего населения в 1,5 раза, о социально-экономической обстановке в моногородах Челябинской области и о дополнительных мерах по стабилизации ситуации на рынке труда в Челябинской области.

 

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Профсоюзы
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