Профсоюзы записали видеоролик к Дню работника культуры

25 марта работники культуры Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. К нему профсоюз Челябинской области записал видеоролик.

Как рассказали в пресс-службе федерации профсоюзов, социальные видеоролики о южноуральских тружениках – это одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.

В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, где главные герои – представители предприятий и организаций различных отраслей.

Впервые День работников культуры начал отмечаться в Наро-Фоминском районе Московской области. По инициативе журналиста, поэта и композитора Игоря Герасимова и режиссёра Оксаны Акацковой, которых поддержала начальник управления культуры Наро-Фоминского района, заслуженный работник культуры РФ Ольга Тихонова, Первый профессиональный праздник работников культуры отметили 14 февраля 1996 года в День всех влюблённых. Была учреждена премия «Открытое сердце», которой награждались в этот день лучшие работники культуры Наро-Фоминского района на протяжении 15 лет.

Весной 2007 года тогдашний российский министр культуры Александр Соколов отметил в своём выступлении, что на региональном уровне, в нескольких субъектах Российской Федерации уже существуют дни работников культуры, проводимые вразнобой. Министр Соколов, в частности, отмечал необходимость придания празднику государственного статуса и необходимости его разведения с другими профессиональными праздниками РФ.

Уже летом того же года, видимо, прислушавшись к словам Александра Сергеевича, Владимир Путин подписал 27 августа указ о «Дне работника культуры». С тех пор он отмечается 25 марта.