Прокуратура проверяет школу-интернат в Златоусте, в которой замерзают дети

Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о проблемах с теплоснабжением школы-интерната № 31 в поселке Айский Златоуста.
Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратурой проверяется исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания детей, а также исполнение руководством школы-интерната и органами местного самоуправления законодательства о теплоснабжении.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в круглосуточном интернате Златоуста дети занимались при +13 градусов.
По предварительной информации, причина низкой температуры в недостаточном давлении, которое подается с котельной АО «Златмаш».
Сейчас городские власти решают вопрос установки насоса, чтобы возобновить подачу тепла в холодные помещения.