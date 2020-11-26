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Прокуратура проверяет школу-интернат в Златоусте, в которой замерзают дети

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В круглосуточном интернате Златоуста дети занимались при +13

Прокуратура проверяет школу-интернат в Златоусте, в которой замерзают дети

Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о проблемах с теплоснабжением школы-интерната № 31 в поселке Айский Златоуста.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратурой проверяется исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания детей, а также исполнение руководством школы-интерната и органами местного самоуправления законодательства о теплоснабжении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в круглосуточном интернате Златоуста дети занимались при +13 градусов.

По предварительной информации, причина низкой температуры в недостаточном давлении, которое подается с котельной АО «Златмаш».

Сейчас городские власти решают вопрос установки насоса, чтобы возобновить подачу тепла в холодные помещения.