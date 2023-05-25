Прокуратуру Сатки возглавил новый прокурор

В Сатке (Челябинская области) сменился главный прокурор. Им стал Денис Семенов.

В органах прокуратуры Челябинской области Семенов проходит службу с 2008 года. Работал помощником прокурора Кусинского района, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области. С июня 2019 года состоял в должности прокурора Усть-Катава.