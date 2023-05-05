05.05.2023
В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
05.05.2023
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков
05.05.2023
Челябинские кадеты блистали на городском балу
05.05.2023
Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей
05.05.2023
В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный
05.05.2023
Реконструкция челябинской улицы Агалакова выполнена на 30 процентов
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков
05.05.2023
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике
14.04.2023
Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры
13.04.2023
Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем
13.04.2023
Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023