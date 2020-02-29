Прощеное воскресенье завершит масленичные гуляния

В воскресенье, первого марта, последний разгульный день перед Великим постом. В народе его называли проводы, целовальник, прощеный день.

Как отметили в Челябинской епархии, прощёное воскресенье – день заговенья на Великий пост. Первого марта православные христиане в последний раз перед семидневным постом смогут вкусить скоромную пищу – молочные продукты, яйца, рыбу (заговенье на мясо было в предшествующее воскресенье).

В этот день православные, прощая все обиды и оскорбления, освобождались от накопленных за год обид, и встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой. Вечером в православных храмах состоится чин прощения. После краткого богослужения прихожане и священники от всего сердца попросят друг у друга прощения, памятуя слова Христа: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит чин прощения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

На Руси прощение между домашними проходило после ужина. По традиции приходили к старшему в роде. Домочадцы кланялись друг другу, взаимно прося простить все обиды и огорчения, нанесенные вольно или невольно. Говорили: «Прости меня, пожалуй, если в чем виноват перед тобою». На что ему отвечали: «Бог тебя простит». Прощение заключалось поцелуем и низким поклоном.

Новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума - полотенце, для кумы - кусок мыла.

В прощеное воскресенье принято было ходить на кладбище, оставлять на могилах блины, молиться и поклоняться праху родных.

С понедельника, второго марта, начинается Великий семинедельный пост.