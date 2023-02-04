Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук

По-космически масштабная встреча пройдет десятого февраля с 16:00 до 20:00 в челябинской Публичке.

Южноуральцев ждет астрономический вечер с видами космоса, лекторием, космическим законодательством, театральными постановками, общением с писателями и творческими мастер-классами. Организаторы обещают, что на них, кстати, можно будет даже создать собственную планету.

В отделе краеведения на втором этаже Публичной библиотеки в следующую пятницу появится отдел космических пришельцев. Там гостей будет ждать лекция «Южноуральцы – покорители космоса» (спикер – Жанна Буйло, директор астрокомплекса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического института). Гости узнают о полетах в космос Максима Сураева, Павла Поповича, Юрия Шеффера и многих других замечательных людей, чьи биографии связаны с Челябинской областью.

Затем Сергей Захаров, кандидат географических наук, эколог, специалист в области озероведения, расскажет о тайнах болидов и их происхождении. В храме знаний отмечают, что южноуральскому небесному телу будет посвящена отдельная презентация - «Непознанный метеорит “Челябинск”».

Отдел литературы по искусству познакомит посетителей со звуками космоса. Участники события услышат сообщение Юрия Левитана о первом в мире полете человека в космическое пространство, голос Юрия Гагарина и других космонавтов, а также увидят уникальные картины челябинского художника Ринальда Гончарука – свои живописные работы он создал по слайдам NASA, сделанным из космоса. Выставку сопроводит фильм, где художник рассказывает о планетах, звездах и кометах, изображенных на своих картинах.

Искусствовед Музея изобразительных искусств Анастасия Степанова расскажет, как в творчестве отечественных и зарубежных художников представлена космическая тема.

Отдел редких книг и региональный центр консервации библиотечных фондов приглашают на астрономические вечера (они будут проходить в течение всего вечера в кабинете ученого). Пришедших будет ждать обзор прижизненных изданий Константина Циолковского и книг о космосе (XVIII–XX вв.), а также гадания по книге позапрошлого столетия.

А реставраторы Публички познакомят свои гостей с «космическими» приборами, которые применяются в консервации фондов и в процессе реставрации редких документов, покажут уникальный спектроколориметр, даже внешне напоминающий маленький космический аппарат, и расскажут, для чего он нужен.

На третьем этаже библиотеки, в главном зале, откроется Центр Вселенной. В программе вечера: интерактивная лекция «Пять современных мифов про космос» от челябинского фотографа Антона Емельянова, театральная постановка по рассказам Рэя Брэдбери «Человек в воздухе» (режиссер – Дмитрий Фоминых) и песочный спектакль «Маленький принц» от театра «Скарабей».

Центр культурно-просветительских программ приглашает на Игры галактик. Писатель Елена Наумова поможет сочинить книгу об инопланетной расе. Также пройдет квиз-игра, посвященная истории разных народов в космосе и ракетостроении.

В зале периодики гостей будет ждать Космический разум. Здесь расскажут об удивительных фактах освоения космоса, о жизни конструктора и ученого Сергея Королёва. Астрофотограф Иван Маклякова прочитает лекцию о любительской астрономии, принципам астрофотографии, типам телескопов и их устройству. А юрист Анна Андриянова расскажет о космическом законодательстве.

Также десятого февраля состоится презентация интерактивной карты «К тайнам Вселенной» – участники фестиваля узнают об электронных книгах из подписки Публички по космической тематике, к которым можно получить удаленный доступ.

Полная программа всех мероприятий - на сайте Публичной библиотеки Челябинска.