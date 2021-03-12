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Путешествие в Красноармейский район: морсы, квашеная капуста и картофельный агростартап

Раскрыть возможности муниципальных районов в сфере малого бизнеса, в том числе с господдержкой, наладить взаимодействие, помочь в продвижении местных продуктов – такова цель шоп-туров, которые в 2021 году организует Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес».

Поездка в Красноармейский район за фермерскими продуктами позволила познакомиться с самобытной культурой, сельскими промыслами и местным производством пищевых продуктов в сфере малого и среднего бизнеса.

Первым пунктом гастрономического путешествия стала компания «Челябэкопродукт», которая расположена в районном центре - селе Миасское - и производит натуральные морсы под торговой маркой «Морсика».

Как рассказал директор предприятия Александр Иванов, производство натуральных ягодных морсов началось в 2015 году. Поначалу был небольшой цех площадью 70 квадратных метров, а сейчас здесь отдельная огороженная территория, два здания, полторы тысячи квадратов площади: производственные, складские и офисные помещения.

«Развитие наша компания получила благодаря в том числе господдержке. Первая субсидия, которую мы получили, - это возмещение первоначального взноса по лизинговым платежам. На неё мы приобрели погрузчик. Несколько раз получали помощь от Фонда поддержки предпринимательства. Одна из значимых поддержек - поездка в Китай: мы изучали предпочтения китайских потребителей, отвозили на пробу наши морсы. Оказалось, надо дорабатывать, потому что граждане Китая - любители чего-нибудь поострее. Допустим, такого, как морс со вкусом «малина - чили» или «чёрная смородина с чёрным перцем». В 2020 году благодаря администрации Красноармейского района участвовали в выставке «Агро 2020», наши морсы получили три золотых медали», - рассказал Александр Иванов.

Ещё одним пунктом шоп-тура стало производство квашеной капусты по домашним рецептам. Уже четыре месяца в селе Шумово делают различные виды квашеной капусты. Специально для изготовления такой продукции год назад было создано крестьянское фермерское хозяйство. Глава КФХ Антон Козлов признаётся, что к этому шагу их привела невысокая рентабельность выращивания овощей с продажей без переработки.

«На сырых овощах далеко не уедешь, поэтому в прошлом году открыли КФХ, начали переработку. Поэкспериментировали месяца три-четыре, всё хорошо получилось. Поучаствовали в выставке «Агро» 2020 года, получили золотую медаль за капусту. Видим, что людям понравилось - есть будущее у продукта», - рассказал Антон Козлов.

Сейчас продукция реализуется в Челябинске, Миассе, Кыштыме, Магнитогорске под брендом «Петровские соленья». Компания ориентируется на несетевые магазины, фермерские магазины, экомагазины.

Участники шоп-тура побывали и в гостях у Зинатуллы Сулеймановича Абитова, который в текущем году вместе с сыном Мирасом намеревается всерьёз заняться выращиванием картофеля. Они арендуют 350 гектаров земли рядом со своей деревней Якупово.

Опыт работы на земле есть, Зинатулла Абитов в своё время окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (сейчас — ЮУрГАУ).

Чтобы не зависеть от перекупщиков, которые в таких отдалённых деревнях диктуют низкие закупочные цены на овощи, будут строить картофелехранилище. В прошлом году пришлось решать проблему с земельным участком под это строительство, с помощью сельской администрации все разрешения были получены. А чтобы хватило средств на приобретение стройматериалов, в этом году отец с сыном хотят подать заявку в минсельхоз на получение гранта «Агростартап».

Ещё одна задумка Зинатуллы Сулеймановича, с подачи специалистов Фонда развития предпринимательства, - это гостевой бизнес.