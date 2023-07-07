07.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
07.07.2023
В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика
07.07.2023
Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
07.07.2023
Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы
07.07.2023
Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза
28.06.2023
Жители Аши и других удаленных городов смогут заказывать технику онлайн
22.06.2023
Челябинские компании «взяли на работу» цифровых помощников для найма персонала
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023