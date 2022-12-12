Пять автобусов от Челябинской области получила прифронтовая Ясиноватая

В прифронтовую Ясиноватую, подшефную территорию Челябинской области, прибыли пять автобусов. Событие произошло сразу после первого рабочего визита главы Ясиноватой Дмитрия Шевченко в Челябинск, состоявшегося в конце минувшей недели.

«12 декабря, по поручению Губернатора Челябинской области, секретаря Челябинского отделения ВПП «Единая Россия» Текслера Алексея Леонидовича, при содействии главы администрации города Ясиноватая Шевченко Дмитрия Станиславовича, в прифронтовую Ясиноватая доставлено пять автобусов – ПАЗ», - сообщило сегодня городское сообщество ВКонтакте.

Упреждая вопросы жителей, местные власти говорят, что «пока судьба автобусов не решена». Это школьные автобусы с соответствующей маркировкой, но, возможно, пока они начнут работать в качестве общественного транспорта.