«Пятёрочка открыла «Академию кухни»

«Пятёрочка» запускает новую акцию. Она называется «Академия кухни». Торговая сеть предлагает всем своим гостям собрать коллекцию кухонной посуды и аксессуаров, как у профессионального шеф-повара.

С пятого октября по 31 декабря 2021 года во всех магазинах «Пятёрочки» проходит акция, в рамках которой можно приобрести различные предметы для приготовления еды со скидкой до 86%.

В коллекцию «Академия кухни» входят пять видов ножей, три сковороды, стеклянные крышки двух размеров и три кастрюли различного объёма. Чтобы приобрести нужный товар со скидкой, достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». До конца года гости магазинов могут копить наклейки и приобрести понравившиеся товары с максимальной или промежуточной скидкой. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Мы всегда стараемся быть интересными и полезными для наших гостей, отвечая на самые разные потребности. Поэтому в нашей новой накопительной акции мы предлагаем собрать полноценную коллекцию кухонной посуды и аксессуаров – незаменимых помощников в хозяйстве. Теперь каждый, совершая покупки в «Пятёрочке», сможет приобрести с отличной скидкой новую посуду и сделать процесс приготовления еды дома приятным и увлекательным занятием для всей семьи, почувствовав себя настоящим шеф-поваром, а также дополнить свой кухонный арсенал стильными и эргономичными приборами», - комментирует директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.

Накопленные наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую «Выручай-карту» в личном кабинете или с помощью мобильного приложения. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнёров акции, отмеченных на полках специальными стопперами.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 5 октября по 31 декабря 2021 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения - на сайте kitchen.5ka.ru