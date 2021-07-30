«Пятёрочка» рассказала о самых востребованных товарах в экспресс-доставке

Наполнитель для кошачьих туалетов, спички, корм для домашних животных и бананы. Торговая сеть «Пятёрочка» за два года с момента запуска собственной экспресс-доставки продуктов выполнила порядка девяти миллионов заказов суммарным весом более 92 тысяч тонн. За все время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями.

В топе самых популярных продуктов доставки - овощи и фрукты. Лидируют в заказах бананы: за последние два года их заказывали более двух миллионов раз. Лук репчатый присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил две тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в Доставке» уже составляет порядка 62%.

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались яйца куриные «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тысяч.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время был доставлено более полутора миллионов заказов кормов и лакомств для кошек, и более 109 тысяч – для собак.

В топе непродовольственных товаров в доставке – наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тысяч упаковок) и спички (32 тыс. заказов).

«“Пятёрочка Доставка” продолжает развиваться и совершенствоваться. За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тысяч клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, всё самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения «Пятёрочка Доставка» превысило 4,5 миллиона», - отметил директор сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья Салтанов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране для льготных категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) вновь был введен специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.