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«Пятёрочка» установила в Челябинске автоматы для сбора алюминиевой и пластиковой тары

Приятные покупки и забота об окружающей среде: торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по сбору вторсырья у челябинцев.

Специальный автомат, а точнее фандомат, принимающий ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки для последующей переработки, установлен в магазине на улице Доватора, 16.За каждые пять единовременно сданных бутылок или банок покупателю выдается один купон, который можно обменять на полезный подарок – многоразовую сумку для покупок или мешок для овощей и фруктов.

«Развитие различных экологических проектов - это важная часть нашей стратегии устойчивого развития. Мы предлагаем гостям «Пятёрочки» в Челябинске ещё одно решение, помогающее вести более ответственный образ жизни, мотивируем вовлекаться в проект по раздельному сбору и создаём для этого больше возможностей. Установка фандомата в Челябинске позволит нам отработать механику для последующего возможного масштабирования», - говорит директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Фандомат также оборудован индикатором наполняемости, по мере необходимости сервис «ЭКОтакси» осуществляет вывоз собранной тары и передаёт её в переработку. Вторсырье используется для производства различных материалов, например, основ под линолеум, ковровых покрытий, кровли.

В «Пятёрочке» надеются, что такая технология сбора мусора будет активно использоваться покупателями, ведь она позволяет бережно относиться к природе. Таким образом можно стимулировать и поощрять стремление населения к раздельному сбору отходов, а также минимизировать количество отходов, которые вывозят на полигоны ТБО.