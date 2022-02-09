09.02.2022
В России в этом году откроется более сотни новых спортивных объектов
09.02.2022
Двадцать тонн спирта благодаря таможенникам Челябинска не попадут в Краснодарский край из Киргизии
09.02.2022
Работник ЧЦЗ Гафиятулла Фаткулин удостоен звания «Заслуженный металлург России»
09.02.2022
Театр «Омнибус» из Златоуста приглашает в путешествие… на Байкал
09.02.2022
Правительство России определило основные правила обращения криптовалют в стране
09.02.2022
ВТБ на треть увеличил продажи ипотеки на Южном Урале в январе
Работник ЧЦЗ Гафиятулла Фаткулин удостоен звания «Заслуженный металлург России»
11.01.2022
Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка
23.11.2021
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
23.11.2021
Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли
16.11.2021
Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022