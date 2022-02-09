Работник ЧЦЗ Гафиятулла Фаткулин удостоен звания «Заслуженный металлург России»

Представитель известной трудовой династии входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода катодчик пятого разряда Гафиятулла Хамидуллович Фаткулин за многолетний добросовестный труд удостоен почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», на электролизное производство он пришел еще в 1985 году и ни разу не пожалел об этом. Его наставниками были заслуженные и почетные металлурги Юрий Подкорытов, Загуфаран Муфазалов, Виктор Николаев, Геннадий Третьяков, Николай Митирев, Бадретдин Муфазалов, Леонид Уланов и Галиахмет Султанов.

По словам Гафиятуллы Фаткулина, ЧЦЗ - предприятие стабильное, зарплата у катодчиков хорошая, а трудовой коллектив дружный. Начинал работать еще в старом электролитном цехе. Тогда в два раза удалось сократить время на рубку катодов и поднять производительность до 130%, принимал участие в строительстве нового комплекса электролиза цинка, модернизации сдирочного оборудования. Тогда в несколько раз удалось сократить простои оборудования. Сегодня Гафиятулла Хамидуллович без проблем может выполнить работу катодчика, стропальщика и даже сесть за руль автопогрузчика. Работает бригадой на трех машинах вместе с сыном и племянником.