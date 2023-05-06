Разговор с Джеком

Джек совершенно не хотел идти на прогулку. Но хозяин тянул его на улицу с той силой, с которой дети тянут родителей в магазине к прилавку с понравившейся игрушкой.

Начинал накрапывать дождь. Заметно похолодало. Хозяин сильнее втянул подбородок в воротник и направился к беседке. Джек понял, что даже сейчас домой они не вернутся, грустно завилял хвостом и побрёл следом.

Как только они дошли до беседки, дождь припустил сильнее. Оставалось сидеть и ждать, пытаясь на лету поймать пастью пролетающие капли.

- Знаешь, Джек, а я ведь люблю такую погоду. Все от дождя пытаются сбежать, укрыться. Мокро, мол, холодно. А мне нравится. Идёшь, чувствуешь эту свежесть, бодрость, силу. Как будто влага тебя заряжает. Приходишь домой. А там тепло. На столе супчик дымит, чаёк греется. Красота. Остаётся только сбросить плащ, сменить мокрые носки, руки вымыть - и можно садиться, обновленным, сильным, борщ наяривать.

Пауза.

- Помнишь, да, как Марина нам всегда горяченькое ставила после прогулок. Бывает, мы с тобой загуляемся, забегаемся, темнеть уже начнет. Она не звонит, только лишний раз еду греет. Знает, как пресытимся - придём. И всегда же угадывала: вернёмся, а на столе еда в самом соку, в самом оптимальном температурном режиме. Как вот чуяла?

Пауза.

- И зонт. Всегда она так по-особому его сушила. Я так не умею. Кину открытым на балконе, да и пусть стоит. Она же нет, не так. Сначала что-то там тряпочкой тёрла, капельки сбивала, чтоб не ржавел. Зонт-то нам дядя Алик привез из Франции. Вот она за ним и глядела. Как за сокровищем.

Пауза.

- А лапки, лапки тебе. Протрёт, чтоб не следил. Чуть ли не кремом смажет. А ты ляжешь у входа и балдеешь. Вроде массажа оно тебе. Морда ты хитрая.

Пауза.

- Ну вот дождь вроде и заканчивается. Пойдем домой. Ещё лапы тебе мыть и еду греть. Да и зонт что ли протереть, а то, правда, заржавеет.