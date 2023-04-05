Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную

В Челябинске заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин в преддверии посевной обсудил с руководителями профильных региональных департаментов Уральского федерального округа (УрФО) структуру сева и обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами.

В этом году посевная площадь в УрФО прогнозируется на уровне 5,2 миллиона гектаров. При этом увеличится площадь весеннего сева, а в самой структуре сева увеличится доля масличных культур. Озимые на Урале перезимовали неплохо - 97,8% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в региональном минсельхозе, подготовка к сезонным полевым работам проходит в рабочем режиме. Региональных руководителей попросили уделить внимание поставкам недостающих семян гибридов кукурузы и подсолнечника, чтобы к началу сева все вопросы по семенам были решены.

В этом году компенсирующие и стимулирующие субсидии на выращивание сельскохозяйственных культур были доведены раньше обычного.

«В 2023 году в Челябинской области субсидии по направлению растениеводства получили 379 предприятий и фермерских хозяйств на сумму более 220 миллионов рублей. Еще 52 миллиона в рамках федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей поступят аграриям до седьмого апреля», -. отметил южноуралький министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Также аграрии пользуются льготными кредитами по ставке до 5% готовых для пополнения оборотных средств. В Челябинской области кредитный портфель на эти цели уже превысил семь миллиардов рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил работу региональных предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Технологическая обеспеченность остаеся, по его словам, одной из основных задач отрасли.

Напомни, ранее премьер правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении периода выплаты субсидий на производство зерна. По словам замминистра, регионы, которые вовремя доведут средства федеральной поддержки до получателей, смогут претендовать на дополнительные транши. В Челябинской области в прошлом году объём зерновых субсидий составил 105 миллионов рублей, в этом году первый транш составит 69 миллионов рублей.