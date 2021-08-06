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06.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.08.2021

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06.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.08.2021

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Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания

Опытные посевы перспективных сортов твердой пшеницы осмотрели аграрии Челябинской области в хозяйстве «Силач» Троицкого района.

Сортоиспытательные участки представила компания «Агролига» совместно с учеными Челябинского НИИ сельского хозяйства, которые разработали и передали на испытания новый перспективный сорт «Лариса». Практический семинар по выращиванию востребованной на рынке культуры проведен при участии министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«Челябинская область входит в число немногих регионов России, где можно говорить о серьезном выращивании твердых сортов пшеницы. В 2021 году в регионе засеяно 157 тысяч гектаров этой культурой. Производство твердой пшеницы - дурума выгодно сельхозтоваропроизводителям, поскольку сохраняется стабильный спрос на эту культуру у перерабатывающих компаний, производящих макаронные изделия высокого качества, и за неё дают хорошую цену. В Челябинской области этот спрос есть всегда, так как она занимает первое место в России по объемам производства макаронных изделий», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

При возделывании твердой пшеницы необходимо особенно строго соблюдать технологию, чтобы получить экономический результат. Заложенные опыты, обмен мнениями помогут участникам семинара определиться в использовании сортов, принять правильные профессиональные решения

Отметим, что по своим агроклиматическим условиям южная часть Челябинской области отвечает требованиям к выращиванию твердой пшеницы (сухой климат и высокие дневные температуры), она здесь хорошо растет, формирует отличный урожай, поэтому нужны сорта, которые отвечали бы особенностям именно этой зоны.

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В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
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06.08.2021

На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд назначил дату рассмотрения жалобы адвоката управляющего челябинским пен
06.08.2021

Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.08.2021

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06.08.2021 12:03

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06.08.2021 12:01

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В Челябинской области впервые состоится веломарафон, который будет проходить в статусе чемпионата России

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Мэрия Копейска отреагировала на жалобу о нашествии крыс

04.08.2021 10:52

Южноуральцы называют дочерей шекспировскими именами

04.08.2021 10:39

В Магнитогорске пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела из-за самоката

04.08.2021 10:29

В 2021 году в микрорайоне «Вишневая горка» начнется строительство долгожданной школы

04.08.2021 10:28

Дети, эвакуированные из лагеря в Брединском районе, сегодня вернутся на отдых

04.08.2021 09:17

Архитекторы ждут от челябинцев идей благоустройства территории дворца спорта «Юность»

04.08.2021 08:49

Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая