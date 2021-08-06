Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания

Опытные посевы перспективных сортов твердой пшеницы осмотрели аграрии Челябинской области в хозяйстве «Силач» Троицкого района.

Сортоиспытательные участки представила компания «Агролига» совместно с учеными Челябинского НИИ сельского хозяйства, которые разработали и передали на испытания новый перспективный сорт «Лариса». Практический семинар по выращиванию востребованной на рынке культуры проведен при участии министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«Челябинская область входит в число немногих регионов России, где можно говорить о серьезном выращивании твердых сортов пшеницы. В 2021 году в регионе засеяно 157 тысяч гектаров этой культурой. Производство твердой пшеницы - дурума выгодно сельхозтоваропроизводителям, поскольку сохраняется стабильный спрос на эту культуру у перерабатывающих компаний, производящих макаронные изделия высокого качества, и за неё дают хорошую цену. В Челябинской области этот спрос есть всегда, так как она занимает первое место в России по объемам производства макаронных изделий», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

При возделывании твердой пшеницы необходимо особенно строго соблюдать технологию, чтобы получить экономический результат. Заложенные опыты, обмен мнениями помогут участникам семинара определиться в использовании сортов, принять правильные профессиональные решения

Отметим, что по своим агроклиматическим условиям южная часть Челябинской области отвечает требованиям к выращиванию твердой пшеницы (сухой климат и высокие дневные температуры), она здесь хорошо растет, формирует отличный урожай, поэтому нужны сорта, которые отвечали бы особенностям именно этой зоны.