Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»

Челябинский инвалид-колясочник Николай Ольховский, в недавнем прошлом депутат, отмечал 9 Мая в Саду Победы и захотел в туалет. Оказалось – негде.

Добрые люди предложили ему справить нужду в баночку или «полторашку» где-нибудь в укромном местечке, так как имеющийся в парке туалет на людей с ограниченными возможностями здоровья не рассчитан. Участливо, вежливо, душевно – работницы общественного туалета предлагали Николаю Ольховскому съездить «куда-нибудь туда» и «чтобы кто-нибудь покараулил».

Отдыхающая, ставшая свидетельницей этого диалога, даже предложила Ольховскому свои услуги: «Мол, медсестра, опыт работы с такими пациентами имею».

В результате проблема решилась следующим образом: молодые люди помогли Николаю на коляске проехать в здание общественного туалета. И, судя по всему, там его оставили – наедине с тарой.

Вот что Ольховский, находившийся под сильным впечатлением от произошедшего, написал в своем сообществе «Челябинский инвалид», сопроводив пост видео с места событий: «Вчера наша страна отпраздновала День Победы - праздник, к которому почти никто из нас нынешних не имеет никакого отношения. У России, действительно, великое прошлое. А настоящее... В настоящем мэрия Челябинска предлагает человеку с инвалидностью в Саду Победы справлять нужду в какую-нибудь «полторашку» прямо в кустах, пока кто-нибудь стоит рядом, прикрывая его от взглядов прохожих. И ни один чиновник, ни один прокурор не то, что работы не лишится, а даже серьезный штраф не получит за все эти унижения, с которыми каждый день сталкиваюсь я и другие горожане! Какое у нас будущее?

P.S.: Это не постановка. Я просто привык уже записывать на видео то, с чем сталкиваюсь, чтобы мне потом не говорили, что я все неправильно понял».

«Невыносимо на все это смотреть. Зато на каждом углу про скрепы и особый путь»; «Да это ужасно. Не только для инвалидов нет возможностей, просто нет туалетов на улице. Вот так с ребенком или самой - ищи торговый центр»; «Это дно!»; «Ужасы»; «Без комментариев» - вот такие отзывы на данный пост Николая Ольховского.

К слову, когда он попросил женщин из общественного туалета, как ему найти администрацию Сада Победы, в ответ услышал, что уже никого нет, только охрана. Ольховский удивился: вроде праздник в самом разгаре, а ответственных лиц, получается, и след простыл.

Справедливости ради отметим, что потихоньку, но ситуация с общественными туалетами в Челябинске меняется – в лучшую сторону. Во всяком случае в Центральном районе: мобильный сортир, весьма неплохой, уже есть на Алом Поле (воспользоваться им могут как здоровые люди, так и инвалиды). Появится общественный туалет – удобный и комфортный для всех категорий граждан – и в городском саду имени Пушкина (в этом году), а также – в скверике вблизи педагогического университета.