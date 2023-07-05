Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

Комплекс работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) планируется завершить раньше намеченного срока – за один строительный сезон, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что работы по устройству взлетно-посадочной полосы в Магнитогорске выполняются ускоренными темпами. Для обеспечения воздушного сообщения регионов работы по реконструкции планируется завершить за один строительный сезон.

«На некоторых объектах работы идут опережающими темпами. Например, в аэропортах Архангельска и Магнитогорска реконструкцию ВПП планируется завершить за один строительный сезон», - подчеркнул вице-премьер.

В настоящий момент силами ФКУ «Ространсмодернизации» реконструируется 18 взлётно-посадочных полос, из них на 11 работы будут завершены уже в этом году.

«Модернизация сети аэропортов позволит увеличить их пропускную способность и повысить уровень безопасности полётов. Это улучшит не только транспортную доступность регионов, но и их инвестиционную привлекательность», – сказал Марат Хуснуллин.

По итогам масштабных работ аэропорты будут отвечать международным требованиям, что значительно повысит комфорт пассажиров. Развитая аэропортовая инфраструктура также стимулирует развитие внутреннего туризма и создание дополнительных рабочих мест.

«Модернизация сети аэропортов улучшит не только транспортную доступность регионов, но и их инвестиционную привлекательность, простимулирует развитие внутреннего туризма и создание дополнительных рабочих мест», - добавил вице-премьер.

Как уже сообщало агентство, в апреле 2022 года ФКУ «Ространсмодернизация» определила победителя аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса- ООО «Альмакогруп».

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и включены в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (финансирование за счет средств федерального бюджета).

Аэропорт Магнитогорска планировалось закрыть на реконструкцию с первого июня по первое октября 2023 года. Комплекс работ планировалось завершить в 2024 году.

По мнению генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Игоря Гурова, реконструкция аэропорта Магнитогорска станет дополнительным драйвером для развития Челябинской области. Город располагается на стыке Европы и Азии и является крупнейшим деловым и промышленным центром Урала.