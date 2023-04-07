Реконструкцию аэропорта в Магнитогорске завершат в 2024 году

Комплекс работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) планируется завершить в 2024 году, сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

«Проектом предусмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы (три тысячи 250 метров), двух рулежных дорожек, а также перрона с площадкой для обработки самолетов противообледенительной жидкостью», - рассказал генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

По его словам, планируется построить контрольно-пропускной пункт, здание аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажная система и очистные сооружения дождевого стока. Также в аэропорту установят новое метеорологическое оборудование.

Игорь Гуров уточнил, что в настоящий момент на объекте уже завершен демонтаж существующих покрытий рулежных дорожек и перрона. Перенесен порог взлетно-посадочной полосы для производства работ на участке 890 метров. Установлено временное ограждение, а также осуществляется монтаж бетонно-растворного узла.

В аэропорту идет строительство контрольно-пропускного и центрального распределительного пунктов, аварийно-спасательной станции, трансформаторной подстанции, а также проводится прокладка кабельных линий, демонтаж зданий и монтаж коллектора водосточно-дренажной сети.

Как уже сообщало агентство, в апреле 2022 года ФКУ «Ространсмодернизация» определила победителя аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса- ООО «Альмакогруп».

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и включены в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (финансирование за счет средств федерального бюджета).

С первого июня по первое октября 2023 года планируется закрыть на реконструкцию аэропорт Магнитогорска.

По мнению Гурова, реконструкция аэропорта Магнитогорска станет дополнительным драйвером для развития Челябинской области. Город располагается на стыке Европы и Азии и является крупнейшим деловым и промышленным центром Урала.