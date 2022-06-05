Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) отправил мирным жителям Донбасса рекордную партию гуманитарной помощи.

Благотворительная акция по сбору помощи для населения Луганской и Донецкой Народных республик стартовала в АО «ГРЦ Макеева» 24-го февраля текущего года по распоряжению генерального директора, генерального конструктора ракетного центра, академика РАН Владимир Дегтяря.

За это время коллектив предприятия собрал свыше трех тонн гуманитарной помощи. Третьего июня еще шесть тонн нужного груза было отправлено в Челябинск на областной централизованный склад «Единой России», сообщили в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Помимо организованного сбора, по решению руководства предприятия, в рамках благотворительной помощи были выделены средства на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости для мирных жителей ДНР и ЛНР. Большая партия товаров 55-ти различных наименований была закуплена для отправки на Донбасс. Это продукты, бутилированная вода, средства личной гигиены, хозяйственные товары, детское питание, постельные принадлежности, теплые пледы и другие нужные вещи. Перед отправкой они были рассортированы, упакованы и подписаны.

Сбор гуманитарной помощи от коллектива предприятия продолжается. Пункт приема организован в ДКиТ «Прометей» Миасса. Товары первой необходимости сюда приносят уже не только сотрудники Государственного ракетного центра, но и жители северной части города, которые тоже хотят помочь тем, кто в этом сейчас особенно нуждается.

«Специалисты нашего предприятия всегда были неравнодушны к чужой беде, поэтому мы незамедлительно организовали сбор гуманитарной помощи. От всей души благодарю каждого, кто не остался в стороне, кто помогал и продолжает оказывать посильную поддержку. Важно, чтобы наша помощь была не разовой, а продолжалась, поэтому сбор ведется на постоянной основе. Параллельно мы выделили средства для организации централизованной отправки большой партии гуманитарного груза. Более шести тонн продуктов и товаров первой необходимости от Государственного ракетного центра было принято сегодня на областном складе, в ближайшее время груз будет отправлен в Ростовскую область», - сказал в пятницу, третьего июня, Владимир Дегтярь.