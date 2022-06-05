05.06.2022
В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков
05.06.2022
Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса
05.06.2022
За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
05.06.2022
В Южноуральске утонул ребенок
05.06.2022
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
05.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июня
Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса
03.06.2022
ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку
11.05.2022
Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев
27.04.2022
Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты
21.12.2021
Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022