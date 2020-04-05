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Ремонт квартир в пострадавшем от взрыва газа доме в Магнитогорске завершат до 1 июля

Общество
Сегодня, 18:40
Автор: 
Олеся Денисова

До первого июля 2020 года будет завершен ремонт квартир, пострадавших от взрыва газо-воздушной смеси и последующего пожара в многоквартирном доме в Магнитогорске (Челябинская область).

Напомним, 26 марта 2020 года в доме № 19 по улице Доменщиков в результате взрыва газо-воздушной смеси загорелась квартира № 74 на втором этаже, в которой находилось трое человек. Погибли женщина, подросток, а через несколько дней в больнице полуторагодовалый ребенок. Травмы получил мужчина. Был спасен 31 человек, включая шесть детей.

В пятницу губернатор Алексей Текслер обсудил в главой Магнитогорска Сергеем Берниковым Бердниковым работы по ликвидации последствий пожара, решения по помощи пострадавшим.

В начале встречи Алексей Текслер поблагодарил всех тех, кто участвовал в ликвидации пожара и спасении жителей: «Я признателен всем магнитогорцам, особенно спасателям, пожарным, всем тем, кто пришел на помощь во время пожара»

В результате происшествия были повреждены несколько квартир и часть балконов.  Как подчеркнул губернатор, в приоритете сегодня – ремонт жилья тех граждан, чьи квартиры в настоящий момент непригодны для проживания.

АО «Магнитогорский Гипромез» провел обследование строительных конструкций дома и дал заключение, что дом подлежит восстановлению.

В настоящий момент в пункте временного размещения остаются 24 человека. «Наша задача – в кратчайший срок завершить все работы и вернуть граждан из пунктов временного содержания в квартиры», – отметил Сергей Бердников.

Пострадавшие квартиры на одном из этажей будут отремонтированы в срок до первого июля за счет средств регионального бюджета, уточнили в правительстве области.

Кроме того, сразу после ЧП Алексей Текслер заверил, что семьям погибших и пострадавших будет оказано материальная помощь. Решения уже приняты. По поручению губернатора семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей, тяжело пострадавшим - по 400 тысяч рублей. Компенсация за полную потерю имущества составит 100 тысяч рублей.

Напомним, 26 марта в половине восьмого вечера в квартире 74 в доме №19 по улице Доменщиков в Магнитке произошло возгорание в результате взрыва газо-воздушной смеси. Погибли женщина 1951 года рождения и подросток 2006 года рождения. Пострадали двое: 1,5-летний Илья (тяжелые травмы) и 57-летний мужчина (состояние средней тяжести). У мужчины - сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка. Он получает необходимое лечение.

Малыш получил ожог 2-3 степени 100% тела. «Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать магнитогорского малыша, был заказан вертолет санавиации», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Почти двое суток за его жизнь боролись магнитогорские доктора, затем ребенка отправили в областной ожоговый центр в Челябинске. Несмотря на все предпринятые усилия, ребенка спасти не удалось.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Сергей Бердников
Магнитогорск
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