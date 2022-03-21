Ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино начался, схема движения изменилась

В Челябинске начат ремонт моста через реку Миасс вблизи поселка Першино в Металлургическом районе, в связи с чем изменилась схема дорожного движения.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, в связи с началом строительно-монтажных работ в настоящее время ограничено движение транспорта по автодороге «Северный Луч».

Пропуск транспортных средств по направлению в поселок Першино осуществляется по двум полосам с частичным заужением проезжей части, при движении в сторону Свердловского проспекта объезд рабочей зоны осуществляется по разделительной полосе.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой заранее планировать маршрут.

Отметим, ремонт моста будет проходить в два этапа. Окончание строительных работ запланировано на октябрь 2023-го года.