Ремонт в больнице Челябинска, где произошел взрыв кислородной станции, завершат на следующей неделе

В Челябинске продолжаются восстановительные работы в ГКБ № 2 и ремонт в доме, рядом с которым взорвалась кислородная станция.

Заместитель главы Челябинска Александр Астахов сегодня, 16 ноября, в ходе традиционного аппаратного совещания сообщил о сроках окончания ремонтных работ в доме, пострадавшем от взрыва кислородной станции и ГКБ №2.

«В жилом доме работы будут закончены до среды, а в больнице до 25 ноября», - сказал Александр Астахов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного по улице Ленина, 82 «а». На прошлой неделе было полностью выполнено внутриквартирное остекление. Всего заменено 55 оконных блоков.

Сейчас заканчивается ремонт четырех наиболее пострадавших квартир. Их жители уже получили денежные компенсации.

Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР.