02.10.2023
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
01.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
29.09.2023
В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
29.09.2023
Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
29.09.2023
ММК стал лауреатом всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»
26.09.2023
Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК
25.09.2023
ММК-МЕТИЗ развивает клиентоориентированность
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023