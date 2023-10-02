«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара

ООО «Ремпуть» (Магнитогорск, Челябинская область) модернизировало думпкар 7ВС-60, использовав износостойкую конструкционную сталь MAGSTRONG.

Разработав новую технологию сварки, специалисты цеха подвижного состава «Ремпути» заменили продольные и лобовые борта, нижнюю раму и настил пола.

В течение года на промышленной площадке ПАО «ММК» проводились динамические (ходовые) испытания модернизированного вагона. По результатам испытаний подтверждено: думпкар соответствует требованиям, необходимым для перевозки горячего шлака

Транспортировку горячего шлака на данный момент выполняют вагоны производства завода «Красное Сормово», грузоподъемность которых составляет 40 тонн. Произведенные в 30-е годы прошлого века, эти думпкары устарели как морально, так и физически. Их кузов, рама и конструкционные элементы имеют высокую степень износа и требуют повышенного внимания при обслуживании и эксплуатации.

При этом во время эксплуатации думпкары «Красное Сормово» испытывают колоссальную температурную нагрузку. Температура загружаемого шлака в вагон может достигать 400 градусов.

Все эти факторы говорят о необходимости обновления парка думпкаров в количестве 50 единиц, и работа специалистов цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» по модернизации вагонов с использованием стали MAGSTRONG – важный шаг в этом направлении. ООО «Ремпуть» удалось повысить износостойкость и термостойкость модернизированного думпкара.

Модернизированный думпкар 7ВС-60 превосходит вагоны производства завода «Красное Сормово» по основным техническим характеристикам - таким, как грузоподъемность, коэффициент тары, а также геометрический и полезный объем при перевозке шлака.

Реализация данного проекта позволит «вдохнуть новую жизнь» в существующий парк вагонов и сократить затраты на приобретение нового специализированного подвижного состава ПАО «ММК», отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.