Решение по нерабочим дням на территории Челябинской области будет озвучено 21 октября

В четверг, 21 октября, власти Челябинской области озвучат решение о периоде нерабочих дней, который будет установлен на территории региона, исходя из особенностей ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября.

Согласно документа, губернаторам предоставлено право «установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после седьмого ноября с сохранением за работниками заработной платы.

«Решение президента о введении нерабочих дней, о расширении ограничительных мероприятий абсолютно правильное, - считает первый заместитель губернатора области Ирина Гехт. - Я думаю, что завтра будут приняты соответствующие распорядительные документы правительством и губернатором. И Алексей Леонидович [Текслер - губернатор] озвучит те решения, которые будут приняты».

По словам первого вице-губернатора, введение нерабочих дней решат несколько задач. «Они, как мы и говорили, облегчат жизнь вакцинированных граждан и сделают сложнее жизнь невакцинированных. И это совершенно правильно. И об этом сегодня сказал президент. Единственный способ остановить распространение заболевания и мутацию вируса - это только вакцинация», - отметила Ирина Альфредовна.

Замглавы региона пояснила, что все вводимые мероприятия, с одной стороны, будут направлены на снижение распространения коронавирусной инфекции, то есть разобщение людей на период нерабочих дней, с другой стороны, это будут мотивировать к вакцинации. «Это позволит снизить ту волну заболеваемости, которую мы сегодня фиксируем», - подчеркнула Ирина Гехт.

В Челябинской области после введения обязательной вакцинации для отдельных категорий работников темпы вакцинации существенно выросли. Сегодня установлен новый рекорд – привито порядка 12 тысяч человек. Ранее ежесуточно прививалось по 2,5-3 тысячи.