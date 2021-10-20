20.10.2021
Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы
20.10.2021
В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской
20.10.2021
Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей
20.10.2021
ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
20.10.2021
Депутат из Трехгорного, обвиняемый в мошенничестве на 54 миллиона рублей, на два месяца отправился в СИЗО
Решение по нерабочим дням на территории Челябинской области будет озвучено 21 октября
20.10.2021
Ирина Гехт объяснила высокий уровень занятости ковидных коек в Челябинской области
20.10.2021
Президент поддержал предложение об установлении нерабочей недели с 30 октября
20.10.2021
В Челябинской области выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ
20.10.2021
В Трехгорном все школы отправили на дистант
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021