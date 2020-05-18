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Ресторан с доставкой на дом привезет вам любимые блюда

Ресторан с доставкой привозит заказ южноуральцам с соблюдением всех санитарных норм

Общество
Сегодня, 10:06

Скучаете по любимым ресторанам? Пригласите ресторан домой или в офис!

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— «Вторая порция в подарок» на популярные позиции (например, 2 порции суши «Филадельфии с креветкой» всего за 269₽);

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Ресторан Доставки №1,

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