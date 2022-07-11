Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог

В пяти городах Южного Урала - Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше и Златоусте - сегодня, 11-го июля, продолжает действовать режим НМУ, при котором загрязняющие вещества в атмосферном воздухе рассеиваются с трудом.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ в данных муниципалитетах, объявленные здесь (в очередной раз) с семи вечера восьмого июля, продолжат действовать до семи вечера понедельника, 11-июля.

Как отмечают в министерстве экологии Челябинской области, согласно требованиям законодательства и в целях недопущения накопления в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ предприятия обязаны осуществлять ряд мер. При первой степени неблагоприятных метеоусловий это снижение должно составлять 15-20 процентов от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства, заявляют в минэкологии региона.

Тем временем, челябинцы пожаловались на невыносимую вонь вечером воскресенья, десятого июля, отмечая (и снимая на видео), как город в считанные минуты накрыло смогом.

Напомним, по вопросам соблюдения природоохранного законодательства южноуральцы могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии Челябинской области, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: 8-906-890-96-70.