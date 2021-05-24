РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»

Русская медная компания (АО «РМК») стала обладателем двух наград конкурса Законодательного собрания, правительства и Общественной палаты Челябинской области «Меняющие мир».

Главная цель конкурса – привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов, распространение положительного опыта их решения.

В 2021 году в конкурсе «Меняющие мир» участвовали 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, семь средних и четыре малых организации, а также 17 НКО.

Жюри отметили РМК в номинации «Лучшие благотворительные проекты» за масштабную помощь Южному Уралу в борьбе с пандемией коронавируса. Компания одной из первых запустила проекты адресной поддержки населения и начала закупать медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для персонала больниц.

«На территориях нашего присутствия, в том числе - в Челябинской области, мы направили более 1,5 миллиардов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинской техники и карет скорой помощи. При этом несмотря на пандемию Русская медная компания не прекратила финансирование строительства и проектирования новых социальных объектов» - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова.

В номинации «Лучший работодатель» победителем признано предприятие Группы РМК, медеплавильный завод «Карабашмедь». Он отмечен за комплекс социальных программ и льгот для сотрудников в сфере санаторно-курортного оздоровления, создания условий для занятий спортом в заводском спорткомлексе «Металлург», обеспечения путевками в детский лагерь, поддержки ветеранов предприятия и тружеников тыла и др.

«Конкурс проводится уже 18 лет. За это время более 500 компаний стали его участниками и победителями в разных номинациях. Многие участвуют в конкурсе ежегодно. Это говорит о том, что для бизнес-сообщества желание изменить жизнь людей к лучшему не превратилось в разовую акцию, а стало нормой жизни. Именно для них в 2020 году была учреждена новая номинация «Почетный благотворитель», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – Конкурс «Меняющие мир» показывает, что бизнес в Челябинской области не просто социально ориентированный — он социально ответственный. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей».

Депутаты обратились к представителям бизнес-сообщества, присутствующим в зале, с просьбой подумать над тем, какие шаги могли бы предпринять депутаты Законодательного Собрания, губернатор, правительство региона, чтобы активизировать благотворительную деятельность предприятий. «Мы обязательно их обсудим и примем соответствующее решение», -пообещал спикер.

ДЛЯ СПРАВКИ

Русская медная компания (АО «РМК») в 2020-м году направила 2,44 млрд рублей на социальные проекты в регионах присутствия. Объём инвестиций в спортивные, культурные, образовательные и благотворительные инициативы по сравнению с 2019-м годом вырос на 25%. Одним из ключевых направлений в 2020-м году стало участие компании в борьбе с распространением COVID-19. С начала пандемии медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили свыше 10 млн средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и автомобили скорой помощи.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек.