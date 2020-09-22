РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов

Русская медная компания (АО «РМК») стала победителем форума «Лучшие социальные проекты России». Победа компании присуждена в номинации «Корпоративные проекты» за реализацию ежегодного спортивного проекта для сотрудников «Кубок РМК».

На конкурс в 2020 году поступило более 300 заявок от десятков крупнейших российских и международных компаний, которые активно занимаются продвижением принципов и идей социально-ответственного бизнеса.

Экспертный совет форума признал опыт Русской медной компании по проведению спортивных соревнований среди работников лучшей инициативой в своей категории.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики РМК, первый «Кубок РМК» прошел в 2014 году. Он проводится ежегодно среди сотрудников предприятий Группы РМК в регионах присутствия: в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Казахстане.

Каждый год в отборочных соревнованиях кубка участвуют около тысячи человек и ста семей. Их победители получают право бороться за победу в финале турнира. Каждый год программа соревнований обновляется и в ней появляются новые дисциплины. Основными при этом остаются командные виды спорта (волейбол и мини-футбол) и семейная эстафета. Победители и финалисты получают ценные призы.

«Лучшие социальные проекты России» - ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив. Проект призван выявить и поощрить лучшие практики в области социального проектирования и благотворительности. Ежегодная организаторы собирают на одной площадке представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур.