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РМК приступила к капремонту третьего детсада в Карабаше

Общество
Сегодня, 14:40
Автор: 
Любовь Юрина

Русская медная компания (АО «РМК») приступила к капитальному ремонту третьего дошкольного учреждения в Карабаше – в этот раз будет реконструирован детский сад №1.

Инициатива РМК по финансированию третьего карабашского детсада обсуждалась в феврале 2020 года на выездном совещании по развитию моногородов при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе Николае Цуканове.

Как заявил на встрече президент РМК Всеволод Левин, АО «РМК» планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Карабашского городского округа порядка 800 миллионов рублей. В городе появится не только еще один отремонтированный детсад, но и современный жилой комплекс, газовая котельная, бассейн.

Здание детского сада №1 ввели в эксплуатацию в 1967 году, в девяностые перепрофилировали в школу искусств, а затем вновь передали дошкольникам.

За более полувека эксплуатации здание ни разу капитально не ремонтировали, делали только косметический ремонт. За это время оно заметно обветшало, устарели коммуникации и электрические сети, фундамент, асфальтовое покрытие и входное крыльцо начали крошиться. Кроме того, замены требует мебель – некоторые предметы не обновляли с момента постройки здания.

Как сообщили в пресс-службе РМК, предпроектные работы по детсаду №1 стартовали в середине мая. Специалисты строительной организации на первом этапе формируют оценку состояния коммуникаций, перекрытий, фундамента и прочих элементов здания. Также эксперты производят на территории детского сада геодезические работы и геологические изыскания, чтобы получить техническую информацию, необходимую для разработки проектной документации.

Сейчас детский сад № 1 посещают 150 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые формируют 6 групп. Численность коллектива составляет 30 человек. Все дети и сотрудники на период ремонта будут переведены в другие учреждения Карабаша: подобный опыт временной реорганизации город успешно реализовал, когда на ремонт закрывались два других детских сада.

Заведующая МКДОУ «Детский сад №1 города Карабаша» Елена Воробьева от всей души поблагодарила председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина за принятое в такое непростое время решение отремонтировать детсад. «Все мы видели, как чудесным образом после капитального ремонта от РМК преобразились здания карабашских детских садов №9 и №11. Мы очень рады, что в обозримом будущем и наши малыши будут посещать такой же красивый и уютный детский сад», - отметила Воробьева.

Муниципальный детский сад №11 Карабаше, который известен горожанам под названием «Сказка», торжественно открылся после капитального ремонта в июле 2019 года. В общей сложности на ремонт детского сада и благоустройство прилегающей к нему территории РМК и завод «Карабашмедь» направили более 66 миллионов рублей.

В 2016 году РМК профинансировала капитальный ремонт карабашского детского сада №9, который посещали 95 детей. На реконструкцию здания, оснащение мебелью, игрушками и оборудованием, а также благоустройство прилегающей территории компания направила более 60 миллионов рублей.

 

«Создание комфортных условий жизни для населения малых городов наряду с высокопроизводительными рабочими местами – главное конкурентное преимущество таких муниципальных образований в борьбе за таланты, - отметила директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова. - За 15 лет РМК инвестировала в развитие производства градообразующего завода «Карабашмедь» более 22 миллиардов рублей. Сегодня компания вкладывает средства в повышение качества городской среды, чтобы она соответствовала уровню производства и квалификации наших сотрудников».

С 2010 по 2019 годы на социальные и благотворительные проекты в Карабаше РМК направила около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги. В этом году будет торжественно открыт первый в городе современный торгово-досуговый центр с двумя кинотеатрами. Этими масштабными проектами социальные программы компании не ограничиваются. Они охватывают инициативы по поддержке талантливой молодежи, заботе о старшем поколении и детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, культурные и образовательные проекты, поддержку массового взрослого и детского спорта и многое другое.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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