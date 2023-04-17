Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак

Родители детей-спортсменов, тренирующихся в городском бору и парке Гагарина в Челябинске, подписали коллективное обращение на губернатора региона Алексея Текслера с просьбой очистить бор и парк от бродячих собак.

Скан обращения родителей опубликовала в своем Telegram – канал депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина.

«Уже совершено несколько инцидентов с нападениями собачьих стай на детей (пока слава Богу, без травм и трагедий). Но если продолжать закрывать глаза на эту проблему, то трагедия неизбежна, и это лишь вопрос времени. Завтра обращение будет направлено в правительства», - говорится в обращении.

Копию обращения депутат Елена Вахтина намерена отправить депутату Госдумы Сардану Авксентьеву.

«Те, кто считает бродячих собак милыми и раздает советы «просто покормите собачек», эти люди либо невежды, либо вредители, намеренно насаждающие пропаганду безответственности в вопросе безопасности граждан в нашей стране», - добавила Елена Вахтина.