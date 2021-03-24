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Росимущество передало в муниципальную собственность Челябинска памятники Великой Отечественной войны

В муниципальную собственность города Челябинска территориальным управлением Росимущества переданы памятники Великой Отечественной войны – объекты культурного наследия регионального значения.

Как отмечают в Росимуществе, это памятник танкистам-добровольцам Челябинска «Вечный огонь»; памятник Наташе Ковшовой, памятник летчикам-штурманам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; памятник герою Советского Союза разведчику Николаю Кузнецову.

Как отмечают в Росимуществе, работа по передаче памятников Великой Отечественной войны в муниципальную собственность проводится ради сохранения памяти о подвиге советского народа, для обеспечения их сохранности и популяризации событий, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны.

Так, от памятника танкистам-добровольцам, официально открытого 8 мая 1975 года к 30-летию Великой Победы, 9 мая 1943 года отправилась на фронт Челябинская добровольческая бригада. Он расположен в центральной части столицы Южного Урала - на территории пешеходной зоны, являющейся частью Аллеи Славы, на которой проводятся публичные мероприятия, где отдыхают челябинцы и гости областного центра.