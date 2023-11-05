05.11.2023
Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза
05.11.2023
Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска
03.11.2023
Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны
03.11.2023
Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына
03.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства
03.11.2023
Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года
Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза
13.10.2023
Магнитогорские депутаты поддерживают жителей ДНР
03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
12.09.2023
Прямиком на передовую: справедливороссы Магнитогорска отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023