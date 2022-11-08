Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК

Торговый дом ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и его подразделения завоевали ряд наград конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний.

В этом году на конкурсы РСПМ поступила 91 заявка, в том числе 29 – на звание лучшего сервисного металлоцентра, 43 – лучшей металлобазы и 19 – лучшей сбытовой сети.

Церемония награждения лауреатов и победителей конкурсов состоялась в рамках Недели металлов в Москве.

ООО «Торговый дом ММК» в конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2022» вошло в число лучших федеральных сбытовых сетей металлургических компаний, а его подразделения в Магнитогорске и Щёлково получили дипломы лауреатов конкурса «Лучший сервисный металлоцентр России-2022».

Несколькими наградами отмечены подразделения ТД ММК и на конкурсе «Лучшая металлобаза России-2022». Так, диплом лауреата конкурса вручили подразделению компании в Уфе. Подразделение ТД ММК – Магнитогорск признано лучшим по качеству сервиса, а ТД ММК – Москва отмечено как лучшая металлобаза по производительности.

ООО «Торговый дом ММК» является уполномоченным представителем Магнитогорского металлургического комбината во всех регионах России и в Республике Казахстан. В настоящее время подразделения компании работают в 36 городах РФ, планируется открытие еще в нескольких.

Как рассказал директор Торгового дома ММК Григорий Щуров, со второго квартала 2022 года на рынке было отмечено снижение спроса и цен на металлопродукцию, обусловленное санкционным давлением, укреплением рубля и оттоком денег из реального сектора экономики из-за резкого роста процентных ставок.

По словам Григория Щурова, сохранить устойчивость в этот непростой период помогла работа в пяти основных направлениях. Прежде всего, это диверсификация сортамента, который расширяется за счет новой продукции ПАО «ММК». Кроме того, увеличиваются производственные мощности для переработки металлопроката и изготовления продукции на собственных площадках Торгового дома. Сортамент расширяется также за счет производства готовых изделий с высокой добавленной стоимостью путем глубокой переработки металлопродукции ПАО «ММК», например, изготовления футеровки из высокопрочных марок стали MAGSTRONG.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, для сохранения позиций ТД ММК активно развивает розничную складскую сеть: в настоящее время работает четыре склада, в ближайшей перспективе запланировано открытие еще 14-ти. Помимо этого, ТД ММК развивает онлайн-продажи через запущенный в 2021 году корпоративный маркетплейс и продвижение продукции на других электронных площадках, оптимизирует логистические цепочки, предлагая клиентам различные способы доставки.

Основными сильными сторонами компании, подчеркнул Григорий Щуров, являются близость к клиентам, привлекательные цены и наличие сервиса. Все это позволяет ТД ММК оптимистично смотреть в будущее даже в условиях непростой экономической ситуации.