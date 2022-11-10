«Ростелеком» начал инвентаризацию инфраструктуры связи в Челябинской области

В Челябинской области специалисты «Ростелекома» проверят 215 колодцев кабельной канализации и 12 телекоммуникационных шахт, где размещены собственные сети компании, а также инфраструктура других провайдеров.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что инвентаризация инфраструктуры связи проводится для того, чтобы повысить безопасность и качество телеком-услуг, которые компания предоставляет своим абонентам.

«Важная задача мероприятий – проверить законность нахождения кабельных трасс сторонних операторов связи в нашей канализации. Несанкционированное размещение кабеля может привести к нарушению работы цифровых сервисов у пользователей. На сегодня специалисты “Ростелекома” на Южном Урале обследовали уже 90% колодцев кабельной канализации от планируемого количества», - рассказал Михаил Сергеев.

Инвентаризация в телекоммуникационных колодцах проходит в Аше, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Трехгорном, Челябинске и Южноуральске. Компания осуществляет мероприятия на законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Южного Урала, уведомляются заблаговременно.

«Ростелеком» предоставляет другим операторам, государственным структурам и корпоративным пользователям возможность размещения в кабельной канализации оборудования и линий связи. Конкурентными преимуществами провайдера являются охват линейно-кабельными сооружениями всей территории Челябинской области, качественная техническая поддержка и квалифицированный технический персонал.

Деятельность по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными постановлением правительства РФ. Раскрытие информации осуществляется здесь.