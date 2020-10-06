«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области

Жители села Веселовка Златоустовского городского округа Челябинской области получили возможность бесплатного выхода в интернет в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

Для этого ведущий инфраструктурой провайдер страны «Ростелеком» построил 24 километра оптики и запустил в работу новую точку Wi-Fi-доступа со скоростью интернета до 10 Мбит/с. Теперь весельчанам доступны все преимущества цифрового быта: портал госуслуг, через который осуществляется дистанционная запись к врачу, общение с друзьями в социальных сетях и мессенджерах и совершение интернет-покупок.

Технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин отметил, что компания реализует программу по устранению цифрового неравенства с 2015 года. За это время бесплатный интернет стал доступен жителям 255 населённых пунктов Челябинской области общей численностью около 90 тысяч жителей. Большинство из них были оборудованы точками Wi-Fi-доступа в период с 2015 по 2019 годы.

«Для завершения этого этапа проекта к концу 2020 года нам осталось подключить еще три точки: поселки Северный, Тыелга, Увильды», - рассказал Игорь Петрухин.

«Проект устранения цифрового неравенства, несомненно, является важнейшим элементом развития экономики Южного Урала. Он предполагает строительство оптических линий связи в небольшие населенные пункты, где нет интернета, позволяет их жителям полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами для повседневной жизни, в том числе для организации своего малого бизнеса», - отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В целом на Урале установлено более 1000 точек Wi-Fi-доступа в малых населенных пунктах УрФО и Пермского края. Общедоступные точки Wi-Fi-доступа пользуются спросом у жителей сёл: только за первое полугодие 2020 года объем трафика, прокачанного через точки выхода в интернет на Южном Урале, составил 276 ТБ.

Средняя продолжительность сессии, зафиксированной службой мониторинга «Ростелекома», длится 2,5 часа. Причем самыми активными пользователями в июне оказались жители деревни Камбулат Чебаркульского района Челябинской области с населением 251 человек. Их совокупный трафик июня составил 0,86 ТБ. Этот показатель эквивалентен 220 скачанным фильмам в HD-качестве.

Проект по устранению цифрового неравенства реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). По условиям контракта национальный провайдер устанавливает в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек точки бесплатного беспроводного доступа в интернет. Всего в рамках проекта точки УЦН будут установлены почти в 14 тысячах населенных пунктов по всей стране.