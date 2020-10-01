«Ростелеком» приглашает южноуральских мам и пап к участию в родительском онлайн-собрании

В Челябинской области сегодня, первого октября, в 18 часов вновь состоится самое масштабное родительское онлайн-собрание, которое во второй раз подряд организует компания «Ростелеком».

Поддержку в проведении собрания крупнейшему провайдеру страны оказывают министерство образования и науки региона, областной минздрав и региональный центр оценки качества и информатизации образования.

Как напоминают в пресс-службе «Ростелекома», аналогичное мероприятие уже проходило в мае текущего года и собрало около 20-ти тысяч участников.

На этот раз спикеры обсудят начало нового учебного года в период нестабильной эпидемиологической ситуации на Южном Урале, вопросы профилактики заболеваемости ОРВИ, дадут конкретные советы, как грамотно технически и организационно выстроить учебный процесс и режим дня в существующих условиях, расскажут о новых образовательных онлайн-сервисах для повышения успеваемости школьников.

В качестве спикеров выступят первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова.

Онлайн-собрание пройдет здесь. Подключиться и задать вопрос спикерам сможет любой желающий.