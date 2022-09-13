«Ростелеком» провел расширенное заседание комитета СПП Челябинской области по цифровизации

Национальный провайдер «Ростелеком» провел расширенное заседание комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по цифровизации и развитию информационных технологий.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы информационной безопасности, импортозамещения важнейших инфраструктурных сервисов и цифровизации промышленности.

В заседании приняли участие исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров, представители комитета по цифровизации и развитию информационных технологий, а также других заинтересованных ведомств, крупных компаний и производителей.

Председатель комитета по цифровизации и развитию информационных технологий, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев напомнил, что целью создания комитета является конструктивный диалог между бизнесом, государством и обществом по цифровой трансформации отраслей экономики Российской Федерации.

«“Ростелеком” назначен правительством РФ центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры страны в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Наша компания ─ надежный цифровой партнер для жителей страны, государства и бизнеса. “Ростелеком” оказывает весь спектр телекоммуникационных и IT услуг для более чем 600 тысяч корпоративных клиентов России, включая крупнейшие градообразующие предприятия и компании в различных отраслях экономики: металлургии, электроэнергетике, топливной промышленности, нефте- и газодобывающей отрасли, машиностроении, легкой и пищевой промышленности», - сказал Михаил Сергеев.

Александр Гончаров, в свою очередь, отметил, что «формат заседания комитета необычный: на свежем воздухе, в неформальной обстановке. Тем не менее люди смогли пообщаться на профессиональные темы».

«Обсудили проблемы в сфере IT, связанные с санкциями, узнали много новой информации. К примеру, о том, что “Ростелеком” предлагает новые и безопасные решения для промышленных предприятий, которые полноценно замещают программные продукты покинувших российский рынок западных компаний. Отечественный софт развивается, отвечая на новые вызовы и предлагая решения для актуальных проблем», - подчеркнул Александр Гончаров.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», участники обсудили современные цифровые тренды. Эксперты компании-провайдера поделились с участниками аналитикой по российскому рынку информационной безопасности в новых реалиях, динамикой широковещательных DDos-атак в регионе и стране, а также дали рекомендации по их предупреждению.

Заместитель директора департамента регионального развития бизнеса по информационной безопасности «Ростелеком-Солар» Николай Климцев отметил, что 90 процентов компаний, находящихся под защитой “Ростелеком-Солар”, ежедневно находятся под DDoS-атаками.

«Средний показатель их роста в России за период июнь и июль 2022 года составляет около 15 процентов. Наиболее подвержены действиям киберпреступников предприятия и организации госсектора, промышленности и финансовой отрасли. Если раньше атаки носили скорее хулиганский характер и были не так критичны для компании, то в настоящее время за атаками стоят проправительственные группировки и кибернаемники, которые используют DDoS как отвлекающий маневр для проникновения и закрепления в ИТ-инфраструктуре организации с целью нанесения наибольшего вреда. Отмечу, что успешных кибератак с реальным ущербом для наших клиентов не было, все действия злоумышленников были отражены», - сообщил Николай Климцев.

Также специалисты провайдера рассказали о цифровых инструментах и облачных решениях на базе отечественного ПО, позволяющих государству и бизнесу повысить свою эффективность.