Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры

В Челябинске в сквере на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной национальный провайдер цифровых услуг и сервисов Ростелеком сегодня, 28 июня, установил первые умные опоры.

Устройства представляют собой трехметровые мачты, оснащенные системой видеонаблюдения с аналитикой, видеоэкранами, на которых транслируются фотографии достопримечательностей города Челябинска. Также в конструкции присутствуют зарядные станции для телефонов и электросамокатов. Дополнительно Ростелеком установил в сквере точки Wi-Fi-доступа, которые в ближайшей перспективе будут обеспечивать отдыхающих бесплатным интернетом. Проект реализован в рамках контракта с администрацией Советского района города Челябинска.

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Умные устройства помогают обеспечивать контроль городской инфраструктуры, профилактику нарушений общественной безопасности, так как оснащены камерами с обзором в 360 градусов, которые работают круглосуточно, вне зависимости от погодных условий.

Опоры оснащены дистанционным управлением. Через личный кабинет можно корректировать угол обзора камер, включать или отключать электропитание, менять контент, демонстрируемый на экранах и запускать обогрев мачты, чтобы обеспечить её функционирование в холодное время года.

«Компания «Ростелеком» занимается установкой умных опор в стране с 2018 года, - рассказал журналистам директор Челябинского филиала Ростелекома Михаил Сергеев. - Наибольшую популярность они получили в Москве и Московской области. На Южном Урале первая умная опора была установлена нами еще в 2019 году в городе Сатке. Там устройство оснащено датчиками мониторинга и управления дорожной обстановкой, а также метеостанцией».