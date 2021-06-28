28.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
28.06.2021
Дети Магнитогорска рисуют гимн
28.06.2021
На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
28.06.2021
Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры
28.06.2021
Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей
28.06.2021
Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком
Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры
11.03.2021
В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура
10.02.2021
В Челябинской области появился «Цифровой медработник»
05.05.2018
В Челябинске появится Аллея связистов
06.04.2018
За гибель ребенка от удара током в Троицке могут ответить две компании
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021