Рядом с Садом камней в Челябинске построят визит-центр и проложат экотропу

В Челябинске в 2021-м году рядом с Садом камней построят экологический визит-центр. При этом, заявили в минэкологии региона, не пострадает ни одно дерево и будет благоустроена территория общественного пространства, сейчас пребывающего в запустении.

Визит-центр станет уникальной площадкой для проведения эколого-просветительской работы, развития экологического туризма. Он объединит особо охраняемые территории Южного Урала (их в регионе 149, и каждая с точки зрения биологического разнообразия - единственная в своем роде).

Минэкологии и минстрой Челябинской области сейчас решают ряд вопросов, связанных с визит-центром, включая заключение контракта на разработку проекта.

Денежные средства на строительство объекта - это будет двухэтажное здание мансардного типа площадью около 400 квадратных метров - выделят из регионального бюджета.

Визит-центр возведут в столице Южного Урала в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (составляющая нацпроекта «Экология») по заказу министерства экологии Челябинской области.

По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, здесь можно будет в интерактивной форме познакомиться со всеми особо охраняемыми природными территориями региона и прогуляться по экотропам, в том числе - челябинского городского бора, не покидая здания.

«Также планируем проводить здесь интересные и полезные лекции, занятия со школьниками, организовывать учебу для эковолонтеров», - рассказал Виталий Безруков.

Интересно, что на прилегающей территории, которую, как уже было сказано выше, планируется благоустроить, появится новая экологическая тропа. Прогуливаясь по ней, челябинцы и гости областного центра будут знакомиться с минералами и горными породами южноуральской земли.