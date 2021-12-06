Рыльская назвала сроки заключения муниципального контракта на приобретение помещения под библиотеку в Чурилово

Муниципальный контракт на приобретение нежилого помещения под библиотеку в челябинском микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район) планируется заключить не позднее 13-го декабря текущего года.

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, шестого декабря, сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, прием заявок был окончен второго декабря.

«В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе он признан несостоявшимся. Заключение муниципального контракта планируется с единственным участником», - отметила Рыльская.

По ее словам, к продаже было предложено нежилое помещение площадью 201,8 квадратных метра на первом этаже жилого дома по улице Зальцмана.