Рыжая Вильма

В полнолуние я летаю.
Я летаю по улочкам нашего поселка, в котором всех нас уже нет, потому что не могу заснуть.
Я выбираю себе дом, смотрю в окна, залетаю во двор.
Открываю двери, они скрипят. Это не удивительно - много лет никто не заходил в эти дома, не топил печи, не открывал окна, выходящие в заросшие полисаднички.
Я знаю все дома в нашем поселке, какая в них мебель и где она стоит.
Мебель во всех домах одинаковая, потому что делал эту мебель один и тот же человек по имени Альберт. В свободное от работы время. Альберт удивительный человек.
В нашем доме тоже была мебель от Альберта.
Я сажусь на подоконник и слушаю дом.
Вижу прозрачные тени, слышу слабые запахи печеного пирога.
В пустых сараях представляю себе цветных кур и в стойле – опрятную, белую, однорогую корову.
Да, чуть не забыла: сегодня я у Лизы и Вильгельма.
У них трое детей: Артур, Вильма и Вилли.
Имена как морская гладкая галька, я про - два последних.
Артур. Да, Артур - не галька и он - не гладкий. Про него – потом.
А вот Вильма - кареглазая, волосы темно-рыжие, скорее темно-медные, длинные-предлинные, густые-прегустые. Она любит свои волосы, гордится ими, как будто это не волосы, а королевская корона, хотя это почти так и есть. Она заплетает волосы, которые слегка вьются, в огромную косу и укладывает на голове. Похоже на корону. Темно - медную.
Вильма - замечательная швея. Поэтому всегда одета очень хорошо и модно. Красавица, одним словом. Трагическая красавица: она видела, как умер человек, за которого она собиралась замуж. По большой любви, день свадьбы был назначен и она уже сшила себе свадебное платье.
Но однажды поздним августовским вечером всё в ее жизни изменилось.
Двое чужих, в темноте, молча, бесшумно, профессионально ударили ножом ее друга, забрали деньги - совсем немного, часы и растворились в темноте, как призраки.
Каждый раз когда я встречала Вильму, то всегда думала: вот она, Вильма, идет из своей швейной мастерской домой поздно вечером. Ее встречают: ее друг и его приятель. Вот они - она посередине - идут, разговаривают, смеются. Друг держит ее за руку.
Вот уже осталось совсем немного до дома. Надо только поднятья на небольшую горку. За ней еще виден край темно-красного, почти осеннего – все-таки уже август- солнца.
Потом едва слышные шаги тех двоих, чужих за их спинами.
И Вильма видит себя как в немом кино: сильный удар кастетом в лицо приятеля. Чужие руки зажимают ей рот, чтобы не кричала. Потом падает ее смертельно раненый друг.
Она видит, как тот с ножом снимает с руки, которая минуту назад держала ее руку, часы.
Потом- далеко - две убегающие в темно-красное солнце тени.
Она будет молча сидеть на земле возле своего друга до тех пор, пока не придут люди из нашего поселка.
А плакать она будет завтра.
И оплакивать – всю жизнь.