Рыжая Вильма

В полнолуние я летаю.

Я летаю по улочкам нашего поселка, в котором всех нас уже нет, потому что не могу заснуть.

Я выбираю себе дом, смотрю в окна, залетаю во двор.

Открываю двери, они скрипят. Это не удивительно - много лет никто не заходил в эти дома, не топил печи, не открывал окна, выходящие в заросшие полисаднички.

Я знаю все дома в нашем поселке, какая в них мебель и где она стоит.

Мебель во всех домах одинаковая, потому что делал эту мебель один и тот же человек по имени Альберт. В свободное от работы время. Альберт удивительный человек.

В нашем доме тоже была мебель от Альберта.

Я сажусь на подоконник и слушаю дом.

Вижу прозрачные тени, слышу слабые запахи печеного пирога.

В пустых сараях представляю себе цветных кур и в стойле – опрятную, белую, однорогую корову.

Да, чуть не забыла: сегодня я у Лизы и Вильгельма.

У них трое детей: Артур, Вильма и Вилли.

Имена как морская гладкая галька, я про - два последних.

Артур. Да, Артур - не галька и он - не гладкий. Про него – потом.

А вот Вильма - кареглазая, волосы темно-рыжие, скорее темно-медные, длинные-предлинные, густые-прегустые. Она любит свои волосы, гордится ими, как будто это не волосы, а королевская корона, хотя это почти так и есть. Она заплетает волосы, которые слегка вьются, в огромную косу и укладывает на голове. Похоже на корону. Темно - медную.

Вильма - замечательная швея. Поэтому всегда одета очень хорошо и модно. Красавица, одним словом. Трагическая красавица: она видела, как умер человек, за которого она собиралась замуж. По большой любви, день свадьбы был назначен и она уже сшила себе свадебное платье.

Но однажды поздним августовским вечером всё в ее жизни изменилось.

Двое чужих, в темноте, молча, бесшумно, профессионально ударили ножом ее друга, забрали деньги - совсем немного, часы и растворились в темноте, как призраки.

Каждый раз когда я встречала Вильму, то всегда думала: вот она, Вильма, идет из своей швейной мастерской домой поздно вечером. Ее встречают: ее друг и его приятель. Вот они - она посередине - идут, разговаривают, смеются. Друг держит ее за руку.

Вот уже осталось совсем немного до дома. Надо только поднятья на небольшую горку. За ней еще виден край темно-красного, почти осеннего – все-таки уже август- солнца.

Потом едва слышные шаги тех двоих, чужих за их спинами.

И Вильма видит себя как в немом кино: сильный удар кастетом в лицо приятеля. Чужие руки зажимают ей рот, чтобы не кричала. Потом падает ее смертельно раненый друг.

Она видит, как тот с ножом снимает с руки, которая минуту назад держала ее руку, часы.

Потом- далеко - две убегающие в темно-красное солнце тени.

Она будет молча сидеть на земле возле своего друга до тех пор, пока не придут люди из нашего поселка.

А плакать она будет завтра.

И оплакивать – всю жизнь.