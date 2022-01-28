С 1 февраля откроют новые пункты ПЦР-тестирования в Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске

С первого февраля 2022 года в Челябинской области откроют дополнительные пункты сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Бесплатно пройти обследование можно будет не только в Челябинске, но и в Копейске, Коркино и Еманжелинске.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в Челябинске будут открыты два дополнительных пункта ПЦР-тестирования: в отделениях «Областного кожно-венерологического диспансера №3» и поликлинике №3 (ул. Блюхера, 12). Обследование можно будет пройти ежедневно с 10 до 15 часов.

Тест можно будет также сдать в поликлинике №6 Копейска (ул. Братьев Гожевых, 5А), в поликлинике №7 в Коркино (ул. Валентины Терешковой, 40, корпус 1) и в поликлинике №8 в Еманжелинске (ул. Почтовая, 15). Время приема – с 10 до 15 часов.

На сегодня бесплатно пройти ПЦР-обследование можно в четырех пунктах областного центра на базе:

- городской клинической больницы №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29),

- городской клинической больницы №8 (ул. Горького, 18) с 10 до 15 часов,

- поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3 по адресу: пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники,

- первой городской клинической больницы Челябинска (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной).

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным коронавирусной инфекцией COVID-19 либо кому необходим тест для поездки», - сообщает пресс-служба минздрава области.

С собой пациентам необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Жителям с первыми признаками инфекционного заболевания рекомендовано оставаться дома и вызывать врача.