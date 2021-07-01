С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %

С первого июля 2021 года проиндексированы тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Соответствующее постановление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области было подписано еще в декабре 2020 года.

«Тарифы на электрическую энергию устанавливаются один раз в год уполномоченными тарифными органами», - напомнили в пресс-службе Уралэнергосбыт.

С первого июля тарифы выросли на электроэнергию выросли в среднем на 3,4%. Плата зависит от места проживания граждан, типа установленной в доме плиты и прибора учета.

Жители, проживающие в городских домах с газовыми плитами, будут платить три рубля 47 копеек за один киловатт/час, что на 11 копеек больше, чем в первом полугодии (тогда платили три рубля 36 копеек).

Жителям, проживающим в домах с электроплитами, один киловатт/час обойдется в два рубля 43 копейки (в первом полугодии – два рубля 35 копеек).

Жители, проживающие в сельских населенных пунктах, также будут платить за один киловатт по два рубля 43 копейки (ранее - два рубля 35 копеек).

Изменилась оплата и по двухтарифным счетчикам. Так, тариф для жителей, проживающих в городских домах с газовыми плитами, составит в дневной (пиковой) зоне три рубля 99 копеек за один киловатт/час (рост на 13 копеек, в первом полугодии - три рубля 86 копеек), в ночной – два рубля восемь копеек копейки (в первом полугодии – два рубля две копейки).

Жителям, проживающим в домах с электроплитами и селянам, один киловатт/час по дневному тарифу обойдется в два рубля 79 копеек (рост девять копеек, ранее – два рубля 70 копеек) и в ночной зоне один рубль 46 копеек копейку (ранее один рубль 41 копейку).

С утвержденными тарифами можно ознакомиться на сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области либо на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии (uralsbyt.ru).

Произвести оплату без комиссии и передать показания счетчика можно с помощью удалённых сервисов: личный кабинет или мобильное приложение ООО «Уралэнергосбыт», личный кабинет АО «УСТЭК-Челябинск», личный кабинет или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и терминалы и офисы Сбербанка.

Задать вопросы по начислениям за электрическую энергию или получить консультацию по дистанционным способам оплаты можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-2222-500.