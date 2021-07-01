01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
01.07.2021
Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях
01.07.2021
Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
01.07.2021
Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег
С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
02.07.2020
С первого июля вырастут тарифы на вывоз мусора, но в Челябинском кластере они останутся прежними
26.12.2019
С нового года россиянам поднимут тарифы на ЖКХ
01.07.2019
Тарифы на электроэнергию выросли
25.02.2019
Южноуральцы могут пожаловаться на двойные начисления за вывоз мусора
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021