С 10 апреля на пять месяцев ограничат движение по М-5 в Челябинской области

С понедельника, 10 апреля, в двух районах Челябинской области – Чебаркульском и Сосновском - ограничат движение на трёх участках федеральной трассе М-5 «Урал». Ограничение будет действовать в течение пяти месяцев, сообщает УпрДор «Южный Урал».

Движение ограничивается в связи с проведением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск. С 10 апреля по 10 сентября вводится временное ограничение дорожного движения по одной полосе проезда на одном участке в Чебаркульском районе (1820 км - 1829 км, левый и правый проезды) и двух участках в Сосновском районе (1844 км - 1860 км, от поворота на Мисяш до развязки возле Тимирязевского, левый и правый проезды и 1860 км - 1871 км, участок от Саргазов до начала Уфимского тракта в Челябинске, левый проезд).

Кроме того, на период с 10 апреля по 10 сентября 2023 года будет организовано реверсивное движение на участках 1821 км, 1825 км, 1828 км, 1850 км, 1853 км, 1858 км и 1866 км в этих же районах области.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Напомним, в 2023 году планируется отремонтировать почти 80 километров федеральной трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля.