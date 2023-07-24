24.07.2023
С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
24.07.2023
Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы
30.06.2023
В аэропорту Челябинска задержан рейс до Минвод
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
05.06.2023
Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023