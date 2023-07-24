С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы

С 15 августа стартуют перелеты по новому международному авиамаршруту из аэропорта Баландино Челябинска в Алматы (Республика Казахстан) и обратно. Полеты будет осуществлять компания Red Wings, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Из Челябинска до Алматы можно будет улететь по вторникам в 22 часа 45 минут. Маршрут будет действовать до 24 октября. Цена билета – 15 тысяч рублей.

Самолет из Алматы в Челябинск будет отправляться с 16 августа по средам в три часа 30 минут. Маршрут действует до 25 октября.