С 24 по 30 октября – неделя контроля артериального давления

Челябинская область присоединилась к Всероссийской неделе контроля артериального давления (АД). Главный внештатный кардиолог регионального минздрава Сергей Черепенин объяснил, что такое артериальное давление, какое оно должно быть у здорового человека и какую опасность представляет повышенное или пониженное АД.

Как пояснили в минздраве области, артериальное давление зависит от возраста, пола, времени суток, физической активности, стресса и других факторов. Нормой принято считать давление меньше, чем 140 на 90 миллиметров ртутного столба. АД – показатель того, насколько хорошо снабжаются органы и ткани кислородом и питательными веществами. Оно зависит от работы сердца, от эластичности и тонуса кровеносных сосудов. Поэтому давление всегда состоит из двух цифр. Первая – максимальная – показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов при максимальном сокращении сердца (систолическое давление), вторая – минимальная – в момент покоя (диастолическое давление).

При повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертонии (гипертензии), а при пониженном – гипотонии (гипотензии). Гипертоническая болезнь встречается в более 90% случаев. При этом длительно текущая артериальная гипертония значительно опаснее для здоровья, чем гипотензия. Как показывают результаты исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Коварность артериальной гипертензии в том, что большая часть пациентов не имеет никаких симптомов, или они неспецифичны (головокружение, головная боль, сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке, слабость) и четко не ассоциируются с артериальной гипертензией.

«Артериальная гипертензия является одной из главных причин развития ишемической болезни сердца, нарушения мозгового кровообращения и хронической сердечной недостаточности. Контроль АД – важная задача по борьбе с сердечно-сосудистыми осложнениями», – рассказал главный внештатный специалист кардиолог МЗЧО Сергей Черепенин.

Если тонометр показывает выше 130/80 – это уже повод проконсультироваться с врачом, а также скорректировать образ жизни, даже если самочувствие прекрасное. Если диагноз гипертонии уже был установлен и человек получает лечение, но давление не снижается, нужно снова идти к врачу и корректировать назначения.

«Хочу предостеречь тех пациентов, которые лечатся по «интернету», «совету знакомых» и т.д., что адекватное лечение может назначить только лечащий врач. Врач, выбирая тот или иной препарат или комбинацию препаратов, руководствуется многими параметрами вашего здоровья, а также учитывает наличие противопоказаний, возможных побочных эффектов и, что не мало важно, – лекарственных взаимодействий. Для того чтобы терапия была эффективной очень важно, чтобы пациент очень точно соблюдал рекомендации врача, отчего зависит не менее 50% успеха», – отметил специалист.

Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо добиваться контроля артериального давления. При этом измерять давление нужно два раза в день (утром и вечером), а полученные результаты записывать. Дневник артериального давления облегчит врачу постановку диагноза и поможет быстрее подобрать лечение.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, простой контроль АД позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений – инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти.